Evde dondurma nasıl yapılır?

Sıcak havalarda lezzeti ve serinletici etkisiyle vazgeçilmez tercihiniz olan dondurmaları evinizde hazırlamak ister misiniz? İşte evde dondurma yapımı tarifi!

02.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:38

Çilekli, vanilyalı, kakaolu, muzlu ya da isteğinize göre farklı aromalı dondurmalar yapabilirsiniz. Biz, hem sizin hem de çocuklarınızın çok seveceği kakaolu dondurma tarifini seçtik.

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GEREKLİ MALZEMELER

1 paket krem şanti

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 bardak süt

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri mikserde yoğun kıvam alıncaya kadar karıştırın. Karışımı 2-3 saat dondurucuda bekletin. Dondurmanız servise hazır. Bu kadar basit.

EVDE DONDURMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Sütlü dondurma yapmak istiyorsanız keçi sütü daha kıvamlı dondurma yapmanızı sağladığı için doğru tercih olacaktır.

Laktoza alerjisi olanlar soya sütü ya da Hindistan cevizi sütü kullanabilirler.

Salep tercihi olarak ambalajlı ürünleri değil aktarlarda satılan salepleri tercih edin.

Malzemeleri çok iyi şekilde karıştırdığınızdan emin olun.

Dondurmanın dondurucuda yeterli süre beklediğinden emin olun.