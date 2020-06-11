Ev yapımı labne peyniri tarifi

Kahvaltı sofralarınız ve çocuklarınızın ara öğün atıştırmalıkları için ev yapımı bir seçenek arıyorsanız ev yapımı labne tarifini kullanabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızı lezzetlendiren tarif, çocuklarınız için de vazgeçilmez bir ara öğün atıştırmalığı olacak.

GEREKLİ MALZEMELER

2 fincan ağır krema

2 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı ince deniz tuzu

2 çorba kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞ

Tam yağlı süt, krema, tuz ve tereyağını bir kaseye alın. Kaynama noktasına ulaşmayacak şekilde karıştırarak ısıtın. Bu işlemden sonra tencerenin ağzını temiz bir havlu ile kapatıp 14 saat boyuncaılık bir ortamda bekletin.

14 saat sonra tenceredeki peyniri süzün. Peyniri bir tülbent ile asarak suyunun süzülmesini sağlayın. Süzme işlemi sonrası labne peyniri elde etmiş olacaksınız. Hafif ve pürüzsüz labne peynirini iki hafta boyunca tüketebilir, sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz.