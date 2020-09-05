Estonya Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta? Uluslar Ligi Estonya Gürcistan kaç kaç? Uluslar Ligi toplu sonuçlar ve puan durumu! Canlı takip!

Sporseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Hollanda Polonya maçı ilgi odağı oldu. Peki, Estonya Gürcistan maç Estonya Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Estonya Gürcistan maçı kaç kaç? Uluslar Ligi toplu sonuçlar ve puan durumu!

ESTONYA GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Estonya Gürcistan maçı 19.00'da başlayacak.

ESTONYA GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA

Estonya Gürcistan maçı UEFA TV'den yayınlanacak.

ESTONYA GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ

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