Eskişehir'de kız isteme kavgası kanlı bitti; 4 kişi yaralandı
10.10.2020 12:54 | Güncelleme: 10.10.2020 16:03
Eskişehir'de, iki grup arasında kız isteme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, biri olay yerinden geçmekte olan toplamda 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırıya karışan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i ise serbest bırakıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde silahlı kavga yaşandı. İddiaya göre, 2 grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, tabanca ve tüfeklerin ateşlendiği kavgaya dönüştü.
YOLDAN GEÇEN BİRİSİ DE YARALANDI
Bahadır A., Cihat A. ve Mert K. ile yoldan geçen Ozan G., çeşitli yerlerinden vurularak, yaralandı. Yaralananlar hastanede tedaviye alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan N., Ceylani N. ve Bedri N. tutuklandı. Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.