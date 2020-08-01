Eski Köye Yeni Adet konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekilmiştir? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları

Komedi türünde olan 2018 yapımı film, köye gelen sağlık ekiplerinin kadınlara uyguladığı tedaviden sonra erkeklerin tavırlarının değişmesini bir şekilde ele alıyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990 yılında geçen hikayede, köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili ise herhangi bir bilgisi yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili tahminlerde bulunmaya çalışır. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğu üzerinde uzlaşılır. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür. Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ferit Karahan ile Gülistan Acet oturuyor. Filmin müzikleri ise Tuna Hizmetli'ye ait.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Filminin bir kısmı Çanakkale Asos'ta çekildi. Bir kısmı ise İstanbul'da çekildi.