Eşiyle tartışan şahıs eşini ve kardeşini bıçakladı mı? Saldırgan koca eşine ve kardeşine ne yaptı?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Emin B. Eşi Müslima B. İle tartıştı. Emin B.'nin kardeşi Adem B'yi araya girmesi sonrası büyüyen olayda koca, kardeşine ve eşine bıçaklı saldırıda bulundu. Peki, eşiyle tartışan şahıs eşini ve kardeşini bıçakladı mı? Saldırganın eşinin yeğeni ne yaptı?

EŞİYLE TARTIŞAN ŞAHIS EŞİNİ VE KARDEŞİNİ BIÇAKLADI MI?

İzmir'de, bir koca sokak ortasında tartıştığı eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini bacağından bıçakladı. Saldırgan koca da eşinin yeğeni tarafından bıçaklandı.

SALDIRGAN KOCA EŞİNE VE KARDEŞİNE NE YAPTI?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Emin B. sokak ortasında tartıştığı eşi Müslima B'yi boğazından, araya girmeye çalışan kendi kardeşi Adem B'yi de bacağından bıçakladı. Kavga sırasında, Emin B. ise Müslima B'nin yeğeni tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Limontepe Mahallesi 9703 Sokak'ta meydana geldi. Emin B. ile eşi Müslima B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Emin B. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Emin B, bu sırada olaya müdahale eden kardeşi Adem B'yi de bıçakla sağ bacağından yaraladı. Bu sırada olay yerine gelen Müslima B'nin yeğeni olduğu öğrenilen Burak A. da Emin B'yi bıçakladı.

OLAY NASIL SONUÇLANDI?

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burak A. polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan Müslima B. ile Adem B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emin B. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.