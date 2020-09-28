Eşini öldürmek için Mersin'e gelen zanlı tutuklandı

Mersin'de eşini öldürmek istediği iddiasıyla otogarda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, A.D.Ö. isimli bir şahsın başka ilden Mersin'e eşini öldürmek için geleceğinin bilgisini alan ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandı. Şahsın GBT sorgusunda 3 ayrı dosyadan arandığı tespit edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bahçe Mahallesinde bulunan 2 ikamette uyuşturucu satışı ve sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde arama da yapan ekipler, 65 gram afyon sakızı, 15 gram toz esrar, 1 kuru sıkı tabanca, 2 hassas terazi, 49 adet 500 milimlik şişeler içinde sahte içki, içki yapımında kullanılan anason, 48 kutu doldurulmuş vaziyette sigara makaronu, bir hassas terazi, 8 boş vaziyette 5 litrelik etil alkol kutusu ele geçirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 28 adet giysi toplama kutusunun çalınması olayı ile ilgili de çalışma yapan ekipler, olayın şüphelisinin giysi toplama kutuları ile ilgili Mersin Belediye Başkanlığının yetki vermiş olduğu şirketin eski müdürü M.N isimli şahıs olduğu tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İlçede meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili de çalışma yürüten ekipler, olayların geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayları H.A. ve M.S. isimli şahısların yaptığını belirleyen ekipler, 2 şahsı olayda kullandıkları kırmızı renkli motosiklet ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. 8 ayrı hırsızlık olayından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN