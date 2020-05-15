Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

AKSARAY'da Harun B., belirlenemeyen nedenle tartıştığı ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Selda B.'yi (23) iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayıp öldürdü. Genç kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Paşacık mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Harun B., evde boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Selda B. ile belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun B., 5 ve 6 yaşlarındaki 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde eşi Selda B.'ye bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Selda B., yere yığıldı. Olayın ardından Harun B. evden hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Selda B.'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuğu da yakınları tarafından evden uzaklaştırıldı. Polis kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.