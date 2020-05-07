Eşi hayvanlara yem verip geri geldi, kocasını boğazı kesili halde buldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesili halde ölü bulundu.

07.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:36

Batman'ın Gercüş ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesili halde ölü bulundu.

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak


Olay, sabah saatlerinde Gercüş'e bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki M.K.'nın eşi, sahurdan sonra hayvanlara yem vermek için ahıra gitti. Hayvanlara yem verdikten sonra içeriye gelen kadın, eşini boğazı kesili halde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 67 yaşındaki M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 sağlık ekipleri tarafından M.K.'nın cansız bedeni, Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Burada yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman'a gönderilirken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - BATMAN