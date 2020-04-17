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ESENYURT'TA POLİSTEN MASKESİZ GEZENLERE CEZA

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Esenyurt Meydan'da polis, denetim yaptı.

17.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:17

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Esenyurt Meydan'da polis denetim yaptı. Denetimlerde maske takmadığı belirlenen bazı kişilere cezai işlem uygulandı. Polis, bazı kişileri de maskelerini doğru takmaları konusunda uyardı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetim esnasında polisin uyarılarına tepki gösteren 4 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişiye de cezai işlem uygulandı. Bariyerle geçen hafta kapatılan meydana motosikleti ile gelenlere de ceza kesildi.

Polis araçlarından sık sık zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması için uyarılarda bulunuldu. Bu arada maskesiz gezen bir kişiyi durduran polis cezai işlem uygulayacağını söyleyince, cebindeki maskeyi çıkarak taktı.