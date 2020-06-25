Esenyurt'ta fırtına hayvan barınağını böyle vurdu

ESENYURT'ta önceki gün felakete neden olan yağış ve fırtına sırasında hayvan barınağındaki kulübe ve kafesler uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtınadan Esenyurt Belediyesi 'ne ait Akçaburgaz Mahallesi'ndeki hayvan barınağı da etkilendi. Fırtınada, hayvanların barındığı kulübe ve kafesler uçtu. Dehşet anları, barınaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tavşanların bulunduğu kafes havalanıp yere düşünce parçalandı. Bir başka görüntüde köpek barınaklarının çatısı uçarken, hayvanların panik içerisinde etrafta koşuşturduğu görüldü. Barınaktaki görevlilerin de hasarı önlemek ve buradaki canlıların zarar görmemesi için koşturarak çaba harcadığı da görüldü. Fırtınada barınakta devrilen ağaçlar, devrilerek sürüklenen çöp konteynerleri de dikkat çekti. Belediye yetkilileri barınakta hiçbir hayvanın yaralanmadığını veya ölmediğini belirtirken, onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.