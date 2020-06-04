ESENYURT'TA CEZAEVİNDEN ÇIKTI; KIZI GÖRÜŞMEYİNCE İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen kişinin, kendisiyle görüşmek istemeyen kızının evinin önünde silahla ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.Olay, Süleymaniye Mahallesi 742. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 45 yaşındaki Mustafa D. görüşmek için kızının evine geldi. Kızı kendisiyle görüşmeyince de evin önündeki sokak üzerinde yanında getirdiği silahla başına ateş ederek intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında meraklı mahalleli kalabalık oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.