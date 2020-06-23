Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağışın ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kadının ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

23.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:34

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

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BİRÇOK EVİN BODRUM KATINI SEL SULARI BASTI

Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi.

VATANDAŞLAR KOVALAR İLE SUYU TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalan vatandaş, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.