Esenyurt'ta balık istifi yolcu taşımacılığı, minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı

Esenyurt'ta bu sabah yapılan toplu taşımada fazla yolcu uygulamasında minibüslerde yine sosyal mesafe kuralına aykırı tıka basa yolcu taşındığı görüldü.

09.09.2020 08:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:28

Esenyurt'ta bu sabah yapılan toplu taşımada fazla yolcu uygulamasında minibüslerde yine sosyal mesafe kuralına aykırı tıka basa yolcu taşındığı görüldü. Bir minibüsten 12 yerine 24 yolcu çıktı. Ceza yazılan minibüs sürücüsü, " Yolcu kendisi biniyor zorla almıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmayacağı söylenildi. Yapılan açıklamanın ardından minibüslerde manzaranın değişmediği görüldü. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda sivil trafik uygulama ekiplerinin yaptığı uygulamada yine tıka basa yolcu taşındığı görüldü. Bir minibüste 12 yerine toplam 24 yolcu çıktı. Sürücülere ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza tutanağı düzenlendi.

Fazla yolcu aldığı için ceza yazılan bir minibüs sürücüsü yolcuların kendilerinin bindiğini ifade ederek, " Yolcu kendisi biniyor. Zorla almıyoruz yolcu kendisi biniyor. Binmeyin dedim yolcu yine kendisi biniyor" dedi. - İSTANBUL