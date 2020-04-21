Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Aralarında daha önce husumet bulunan Tosunlu ve Çatören Mahalleleri sakinleri, ilçe merkezinde karşılaştı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilçe devlet hastanesindeki müdahalelerinin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri de her iki mahallenin giriş ve çıkışlarında, başka bir gerginlik yaşanmaması için tedbir aldı.