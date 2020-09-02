Kazanın ardından kavgaya tutuştular

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu şoförler arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

SÖZLÜ TARTIŞMAYA YUMRUMLAR KARIŞTI

Kaza, Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Henüz plakaları belirlenemeyen araçlardan biri diğerine arkadan çarptı. Daha sonra ise şoförler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma şoförlerden birinin yumruk atmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden tarafları çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Kavga sonrası şoförler polis araçlarına bindirilerek emniyet merkezine götürüldü.