Erzurum'da kadına şiddet vakası! Sokak ortasındaki şiddete vatandaşlardan tepki

Kadına şiddet haberleri bitmek bilmiyor. Pınar Gültekin acı haberinden sonra Erzurum'da genç bir kızın sokak ortasında şiddet gördüğü görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde şiddet uygulayan zanlının genç kızı "Öldürürüm seni" diyerek tehdit ettiği de duyuluyor.

21.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:09

Bu sefer kadına şiddet olayı vatandaşlar tarafından kaydedildi. Erzurum'da bir kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin olayının yankıları sürerken Twitterda paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

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SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK TEHDİTLER SAVURDU

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızın ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.

"POLİSİ ARIYORUZ" TEPKİSİNE "ARA SANA NE"

Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterdği erkek, "Ara sana ne" deyip, darp etmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

HER YERDE ARANIYOR

Twitterda paylaşılan şiddet görüntüleri üzerine harekete geçen polis, kadını darp eden şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.