Erzurum'da 5 ahır, birer samanlık ve tahıl ambarı yandı

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 5 ahır ile birer samanlık ve tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.

Araköy Mahallesi'nde Lokman ve Mustafa Özel'e ait olduğu belirtilen samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bu kişilere ait 5 ahıra ve Mürsel Özel'e ait tahıl ambarına sıçradı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını güçlükle kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında, samanlık ve ahırlar ile tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.