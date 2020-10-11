Ersin Tatar kimdir? KKTC Başbakanı Ersin Tatar kaç yaşında, nereli?

Gündem haline gelen Ersin Tatar kim araştırılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak adı sık sık gündeme gelen Ersin Tatar Lefkoşa'da doğdu ve Cambridge Üniversitesinden iktisat eğitimi aldı. Kariyerine de yine İngiltere'de başladı.

ERSİN TATAR KİMDİR?

Tatar, 7 Eylül 1960 tarihinde Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya geldi. Köşklüçiftlik İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra 1971-1974 yıllarında İngiliz Okulu'nda eğitim gördü. 1974'te Kıbrıs Harekâtı sonrasında eğitimine yatılı olarak İngiltere'de, Londra'daki Forest School'da devam etti, liseyi 1979'da burada tamamladı. 1982'de Cambridge Üniversitesinden iktisat alanında mezun oldu. İlk olarak 1982-86 yılları arasında Price Waterhouse şirketinin İngiltere'deki Merkez Ofisi'nde çalışmaya başlayan Tatar, mali müşavir unvanını ve hesap uzmanlığı eğitimini aldı.

Asil Nadir'e ait PollyPeck firmasında 1986-1990 yılları arasında Finansman Müdürü olarak görev alan Ersin Tatar, Asil Nadir'in basın işlerine girmesiyle birlikte 1990'da Türkiye'deki Show TV ve Cine5 kanallarının kuruluşunda Genel Müdürlük yaptı. 1991-92 yıllarında Ankara'daki FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş.'de Finasman Müdürü olarak çalıştı. 1992-2001 arasında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük görevinde bulundu. 1996'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk özel televizyon kanalı Kanal T'yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1990'larda Doğan Harman ve Hüseyin Macit Yusuf ile Kıbrıslı dergisini yayımladı, ardından Özer Hatay'la birlikte Kıbrısım dergisini çıkardı. 2001-2003 yılları arasında Yenicami Ağdelen kulüp başkanlığı yaptı. 2000'li yıllarda Halkın Sesi gazetesinde haftalık olarak "Uzman Görüş" köşesinde makaleleri yayımlandı. Aile şirketi olarak Tatar&Co Bağımsız Dış Denetim firmasında çalıştı ve ortak olarak yer aldı.

Ersin Tatar, 5 Mayıs 2009 tarihinde KKTC Maliye Bakanlığı görevine başladı. Ayrıca UBP Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yaptı. 2013 yılında Hükümet'in güvensizlik oyu ile görevi son buldu. 31 Ekim 2018 tarihinde UBP Kurultay Divan Kurulu tarafından ikinci tur seçimi yapılmaksızın Genel Başkan olarak seçildiği ilan edildi.

Ersin Tatar, evli ve 2 çocuk babasıdır.