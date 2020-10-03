Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Teknik Direktör Erol Bulut Kimdir?

Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli takımda top koşturmuş kariyerine çokça başarı sığdırmış şimdilerin başarılı teknik adamı Erol Bult'un kim olduğu son günlerin en çok arananlarından. Peki Erol Bulut kimdir?

EROL BULUT KİMDİR?

Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veria takımlarında forma giymiştir.

Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur. Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

SPORTİF BAŞARILAR

Fenerbahçe

TSYD Kupası: 1995

Türkiye 1. Futbol Ligi: 1995-96

Başbakanlık Kupası: 1998

Atatürk Kupası: 1998

Olimpiakos

Super League (Yunanistan): 2005-06, 2006-07

Kipello Ellados: 2005-06