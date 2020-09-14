Erman Toroğlu kimdir? Erman Toroğlu kaç yaşında, nereli? Erman Toroğlu hayatı ve biyografisi!

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ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 24 Kasım 1948

Erman Toroğlu kaç yaşında: 71 yaşında

Erman Toroğlu nereli: Mersin, Türkiye

Tam ismi : Refik Erman Toroğlu

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile, 70 yaşındayken, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşanan Erman Toroğlu'nun iki çocuğu bulunmaktadır.

Profesyonel kariyeri

1967-1969 Ankara Güneşspor

1969-1977 Ankaragücü

1977-1978 Mersin İdman Yurdu