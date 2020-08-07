Erkekliğime küfür etti gerekçesiyle Tacikistanlı kadını silahıyla vurup öldürdü

Fatih'te bir adam beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu kadını "erkekliğime küfür etti" gerekçesiyle silahıyla vurup öldürdü.

07.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:10

Fatih'te bir adam beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu kadını "erkekliğime küfür etti" gerekçesiyle silahıyla vurup öldürdü.

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Olay, 6 Ağustos tarihinde Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç. isimli bir adam beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.'ye erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Selamettin Ç. evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

"Cinayeti işlediğini itiraf etti"

Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgu sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç. tutuklanarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Talihsiz kadının cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL