Erkek egemen sektörde başarılı bir kadın: Özlem Bulut

Röportaj: Bengü Arslan

Özlem Bulut, 1977 Ankara doğumlu ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri mezunu. Üniversite hayatı boyunca profesyonel olarak tv programcılığı ve spikerlik yapan Bulut, ticaret yapan bir aileden geldiği için mezuniyetinin ardından aile şirketinde çalışmaya başlıyor.

Aile şirketi kurma ve ticarete atılma kararını nasıl verdiniz?

Üst yapı ve taahhüt işlerini azaltarak akaryakıt sektöründeki firmalarla iş yapmaya başladım. Bu esnada kardeşim Feyyaz'da demir çelik işiyle uğraşıyordu. Profesyonel anlamda iş tempomuz artmaya başladığında kardeşimle birlikte Bulkar Demir Çelik şirketini kurduk. Akaryakıt, demir, çelik, hafriyat gibi sektörlerde faaliyet gösteren bazı firmalarla iş ortaklıkları kurarak ürün gamımızı genişlettik. Çocukluğumuzdan beri bir aile şirketinin içinde büyüdüğümüz için farklı sektörde kendi aile şirketimizi kurmak kaçınılmaz hale gelmişti. Aile olmanın verdiği güçle sektörde kısa sürede son derece güçlü hale geldik.

Bulkar demir çelik olarak yürüttüğünüz ticari faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Bizim çıkış noktamız aslında inşaat demiri oldu. Fakat öncesinde taahhüt işleri yaptığımız için müşteri psikolojisini de çok iyi biliyorduk. Demir, hasır çelik, akaryakit, hafriyat, iş makinesi kiralaması gibi inşaatın ana kalemlerinin hepsinin bir arada olmasının tüketici açısından büyük kolaylık olacağına karar verdik ve faaliyet alanlarımızı genişlettik. Firmaların toptan akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirket bünyemize akaryakıt dağiıtım şirketi dahil ettik. 2017 yılında da aldığımız kararla makina parkı kurduk ve hafriyat ve iş makinesi kiralama sektöründe de faaliyet göstermeye başladık.

Erkek egemen bir sektörde 'başarılı bir kadın olmak' sizin için nasıl bir duygu?

Aslında bana göre kadın ya da erkek işi diye bir kavram beden gücüne dayanmadığı süreceyok. Bu sadece kapasite ve ilgi alanlarıyla alakalı bir durum. Kadınların daha detaycı olmalarından dolayı çok daha titiz çalışabileceklerine inanıyorum.Ego ve kibre hayatımda asla yer yok. Ben her zaman danışan ve çok iyi bir dinleyici oldum. Titri, yaşı fark etmeksizin daima insanların görüşlerine değer verdim.

İyi bir yönetici olmak için öncelikle iyi bir gözlemci, analiz yeteneği, liderlik ruhu ve çok iyi bir hitabet yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Artık günümüzde bu tip eğitim veren kurumlar var. Bende fırsat buldukça bu tip eğitim programlarına katıldım Özetle her şeyden önemlisi sağlam bir alt yapınızın olması gerekiyor.

Genç ve dinamik şirketlerin sektörde kemikleşmiş şirketlerle rekabetini nasıl buluyorsunuz?

Biz ticaretin yaşı, yılı olacağına inanmıyoruz. Tabii ki en önemli etken olan tecrübeyi de yadsımıyoruz ama genç dinamik beyinlere bu ülkenin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Özetle tecrübeyle enerji bir araya gelirse iyi işlerin ortaya çıkacağı kuşkusuz. Rekabet artan verimlilik demektir.

Nasıl bir iş kadınısınız? İş hayatınızda olmazsa olmazlarınız neler?

Bir iş kadını olarak yaşamımın her anini önemsiyorum. Her günün programını bir gün öncesinde yapıyorum. Prensipli ve titiz çalışmaya özen gösteriyorum. Not almak benim için önemli bir detay. Hatta bazen telefon konuşmalarımın bile notlarını alıyorum. Asla ama asla duygularımı işe yansıtmıyorum. Kararlarımı almadan önce mutlaka düşünce süzgecinden geçiriyorum. Para odaklı değil başarı odaklı olmak gerektiğinin öneminin farkındayım. Hayallerden hoşlanmıyorum. Mevcut somut gerçeklere dayanarak hareket ediyorum. Ani verilen kararları tasvip etmediğimden karar verme süreci biraz uzun da olsa sağlam temeller atılıyor.

Uzun yıllar önce bir yazı okumuştum "cebimizi doldururken içimizi boşaltıyoruz" yazıyordu... Bu cümleyi hiç unutmadım. Bir iş kadını olmanın yani sıra insan olduğumu iş hayatımda da unutmuyorum. İşte bu noktada insan olduğunu unutmamak, insana değer vermek beraberinde de başarıyı da getiriyor…

İş hayatından çıkardığınız en önemli ders nedir?

Her zaman söylediğimiz gibi dürüst olmak daima kazandırır. Para kazanılır ama prestij kaybı ve itibar kolay kolay yerine koyulamaz.

Genç yöneticilere başarılı bir iş kadını olarak vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir?

Bana göre yöneticilikte ilk kural somut verilere dayanarak, soğukkanlı ve dayanaklı kararlar alabilmektir. Bir ekip yönettiğiniz için öncelikle anlaşılır ve sonuç odaklı olmalısınız. Çünkü sizin enerjiniz şirket çalışanlarınıza da yansıyacaktır.Günü iyi planlamak, titiz ve prensipli çalışmak işleri daha hızlı yürür hale getiriyor. Bu da stresi azaltıyor. Akil süzgecinden geçirilmeden alınan kararlar her zaman beraberinde başka sorunlarla geliyor.. Bu da zaten son derece stresli olan iş yaşamını daha yorucu hale getiriyor.

Son olarak işin büyüğü küçüğü olmaz yaptığınız işe saygı duyun….

İş yaşamında her zaman sonuç odaklı olunmalı. Hedeflerinizi hayallerinize göre değil makul dayanaklara oturtun. Bu hedefleri kisa vadede gerçekleştirecek zeminler yaratın. Kimi zaman kaçınılmaz engellerle karşılaşacaksınız. Moralinizi düşürmeyin, sabırlı olun… Sabır ve azim başarı getirir. Yaptığınız işe inanın. Sizin inanmadığınız bir işe kimsenin inanmayacağını unutmayın. Sektörünüzle alakalı her zaman araştırmalar yaparak yenilikleri takip edin. Mutlaka rakiplerinizi tanıyın.Bütün genç girişimcilere iş hayatlarında başarılar dilerim…