Erkek bebek isimleri, en güzel erkek isimleri, duyulmamış erkek isimleri, modern erkek isimleri örnekleri!

MODERN ERKEK İSİMLERİ

Bebeğiniz için en güzel, taşıyabileceği ve seveceğini düşündüğünüz ismi seçmek sizler için çok zorsa erkek bebek isimleri örneklerine bakabilirsiniz. En güzel ismi seçeceğinize eminiz!

A Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Acar Atılgan,çevik, Gürcü soyundan

Adar Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş

Afşin Zırh,silah; Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri

Akal Beyaz ve kırmızı

Akdora Karlı dağın doruk noktası

Akın Düşman topraklarına yapılan saldırı. Bir şeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması

Akınalp Savaşan yiğit kişi

Akgiray Temiz ve yaraşır

Akgün Parlak gün, uğurlu gün

Aksoy Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy

Aydıner İleri görüşlü kimse

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Baha Değer, kıymet, üstünlük

Bahadır Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

Baran Direnci kıran, ulu, yüksek

Barbaros Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim

Barış Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum

Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin

Barlas Cenkçi, savaşçı

Bartu En eski Türk hanlarından biri

Başar Başarılı ol anlamında

Batın Karın, kuşak, nesil

Batu Güçlü, kuvvetli

Batuhan Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han

Batur Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

Baturalp Yiğitler yiğidi

C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

Can Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

Canalp Cana yakın, sevimli yiğit

Canberk Sağlam, canlı, metin

Cem Hükümdar,şah

Cemre Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi "Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır."

Cenk Savaş

Ç Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Çağdaş Çağın koşullarına uyguna uygun; Aynı çağda yaşayan

Çağhan Çağın hanı; Çağdaş han

Çağın Yıldırım; Çağa ilişkin

Çağlar Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale

Çağrı Davet

Çakabey Oğuzlarda bir Türk beyi

Çelik Sağlam

D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Dağhan Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı

Darcan Sabırsız, aceleci

Deha İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta

Demir Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel

Deniz Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya

Denizhan

Derin Çok gelişmiş, çok ilerlemiş

Derman Güç

Destan Efsane

Devran Zaman; devir

Devrim Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim

Dinçer Güçlü ve sağlıklı kimse

Doğa Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat

DUYULMAMIŞ ERKEK İSİMLERİ

Çocuğunuz için veya kendiniz için bir isim arıyorsanız ve farklı olmasını istiyorsanız duyulmamış erkek isimleri sizlere yardımcı olabilir. Bu isimler arasında Aydıner, Barkın, Feza, Erem yer alabilir.

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ediz / Edis Yüksek yer, her şeyin yükseği

Efe Batı Anadolu'nun yiğidi

Efkan Çığlıklar, inlemeler

Ege Yaşça büyük,ulu

Egehan Engin denizlerin hükümdarı

Egemen Gücü yeter olup buyruğunu yürüten

Ekim Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi

Ekin Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı

Elgin Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi

Emir Buyruk, komut

Emrah Saz çalıp, oynayan

Emre Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren Yetişen, ulaşan, vasıl olan

F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ferruh Uğurlu, kutsal

Feza Uzay

Fuat Kalp, gönül

Ferhan Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun

G Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Giray Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.

Gökalp Mavi gözlü yiğit.

Gökçe Güzel, gösterişli kimse. Yiğit, cesur.Mavi gözlü kimse.

Görkem 1. Gösteriş, heybet. İyi gelişmiş, gürbüz.

H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Hakan 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

Haluk İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.

I Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ilgaz Atın dört nala koşması. Hücum, akın.

Ilgın Serap, belli belirsiz görünme.

K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Kağan Hanların hanı, hükümdar.

Kayra Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan

Kerem 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kıvanç Övünç, iftihar

Korcan Ateşli, canlı, hareketli kimse.

Kutay Kutlu, uğurlu ay.

Karan Kahraman, yürekli.

L Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri

Laçin Bir cins şahin. Sarp, yalçın

M Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Melih Güzel, şirin, sevimli.

Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.

Mert Özü sözü doğru olan.

Mete Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)

N Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri

Nuyan Soylu kişi, Noyan

Nüvit İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan

Nüzhe Neşe, ferahlık, sevinç oflaz Eksiksiz, tam, gürbüz, yakışıklı, becerikli, eflatun

ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Bebeğinize en güzel ismi vermek istiyorsanız, erkek bebek isimleri size yardımcı olabilir. Oğulcan, Melih, Pamir gibi pek çok seçeneğin yer aldığı isimler arasında size en yakın geleni seçerek bebeğinize çok güzel bir isim verebilirsiniz.

O Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Oğulcan Can oğul

Oğuz Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.

Okan Anlayışlı

Okanay Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay

Olcay Baht, talih, şans. Bahtlı, talihli.

Olcaytuğ Hulagu'nun torunlarından argun'un oğlu, ilhanlı hükümdarı

Onur İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref

Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ömer Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık

Ömür Yaşayış, hayat

Özgen Özü geniş, rahat, sakin kimse.

Özgü Kutsal. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

Özgün Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.

P Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri

Pamir Güçlü kimse

Pars Becerikli, atılgan

Polat Çelik. Güç, kuvvet

Poyraz Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Kuzey yönü

Pusat Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ruşen Aydın, parlak

Rüzgar Zaman, devir. Dünya.

S Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Salih Elverişli, iyi, uygun, yakışır. Yetkisi hakkı olan. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan

Samet Sonsuz, ebedi

Sarp Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç

Selçuk Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli

Selim Sağlam, kusursuz, doğru

Sanberk Ünü sağlam

Safa Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen

Sarp Geçilmesi çıkılması güç, çok dik

Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Şafak Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık

Şahan Şahin

Şahbey Üstün nitelikli, saygın, yüce.

Şahdar Dallı, budaklı ağaç.

Şimşek Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse

T Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri

Tamer Tümüyle nitelikli kişi.

Tarık Sabah yıldızı, Venüs.

Taylan İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.

Teoman Hun İmparatoru Mete´nin babası.

Tolga Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

Tansu Şafağın aydınlattığı su.

Tardu Armağan, hediye.

U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Uğur Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı

Ulaş Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş

Umur Görgü, bilgi, deneyim

Umut Ummaktan doğan güven duygusu, ümit

Uras / Uraz Talih, şans

Ü Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.

Ümit Umut

V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Vedat Sevgi, dostluk.

Vefa Sözünde duran, dostluğu sürdüren.

Veli Ermiş, eren.

Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Yalım Alev, ateş uzantısı.

Yalın Gösterişsiz, süssüz, sade

Yamaç Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.

Yağız Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.

Z Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Zade Evlat, oğul

Zeki Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi