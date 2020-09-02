Erick Morillo: 'I Like to Move it' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan DJ Erick Morrillo 49...

'I Like to Move it' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan DJ Erick Morillo 49 yaşında Miami'de hayatını kaybetti.

02.09.2020 05:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 05:32

'I Like to Move it' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan DJ Erick Morillo 49 yaşında Miami'de hayatını kaybetti.

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Polis, Morillo'nun Miami Beach'teki evinde ölü bulunduğunu, ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Morillo, bir aydan kısa bir süre önce aynı partide birlikte çaldığı kadın DJ'e cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Florida'daki WPLG televizyon kanalının haberine göre önce suçlamaları reddeden DJ, daha sonra taciz mağduru üzerinden toplanan adli delillerin şüpheli olarak kendisini işaret etmesi üzerine teslim olmuştu.

Morillo'nun Cuma günü mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Morillo, ününün dünyaya yayılmasını sağlayan I Like to Move it şarkısını 1994 yılında 'Reel 2 Reel' adıyla çıkarmıştı.

Şarkı, 2005 yılında vizyona giren Madagascar filmindeki yeni remix uyarlamasıyla yeniden liste başı olmuştu.