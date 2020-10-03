Eren Eğilmez kimdir? Eren Eğilmez nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Eren Eğilmez hangi kanalda çalışıyor?

Gazeteci ve sunucu Eren Eğilmez'in hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Habertürk kanalında "Gerçek Fikri Ne?" programının sunucusu Eren Eğilmez kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

EREN EĞİLMEZ KİMDİR?

Eren Eğilmez, 1978 yılı İstanbul doğumlu gazeteci ve sunucudur. Çocukluk hayatı İstanbul'da geçmiştir. Eren Eğilmez'in annesi Ayfer Eğilmez TMMOB eski yönetim kurulu üyesi ve KİGEM kurucusudur. Eren Eğilmez eğitim hayatına doğduğu şehir İstanbul'da başlamıştır.

Eren Eğilmez doğum tarihi : 1978

Eren Eğilmez kaç yaşında : 42 yaşında

Eren Eğilmez mesleği nedir : Gazeteci, sunucu

Eren Eğilmez nereli : İstanbul doğumlu

SkyTurk 360 televizyonunda gazetecilik ve televizyonculuk kariyerine başlamıştır. Bu kanalda Fadime Özkan ile birlikte "Kayda Geçsin" programının sunuculuğunu yapmıştır. Ardından 2016 yılında Habertürk kanalına haber programları koordinatörü olarak atanmıştır. 2018 yılında sunmaya başladığı "Gerçek Fikri Ne?" programının halen sunuculuğunu yapmaktadır. Habertürk TV'de açık oturum olarak bu programı canlı yayında izleyebilirsiniz.