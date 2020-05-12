Erdoğan: Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara...
Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.
12.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:26
Erdoğan: "Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz."