Erdoğan: Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir...
Erdoğan: "Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir.
25.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:14
Erdoğan: "Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir."