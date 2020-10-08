  

Erdoğan: Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı...

08.10.2020 14:55 | Güncelleme: 08.10.2020 14:55

Erdoğan: "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor"

Erdoğan: "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor"

AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı

Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu

Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma

Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım