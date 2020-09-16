Erdoğan: Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama...
Erdoğan: "Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.
16.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:10
Erdoğan: "Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir."