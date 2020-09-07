Erdoğan: Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin...
Erdoğan: "Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler.
07.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:22
Erdoğan: "Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."