Erdoğan: (Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol...

Erdoğan: "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır.

07.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:10

Erdoğan: "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır. Gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır."