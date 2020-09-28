  

Erdoğan: Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören...

28.09.2020 14:27 | Güncelleme: 28.09.2020 14:31

Erdoğan: "Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve medeniyet denizinden, kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü"

Erdoğan: "Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve medeniyet denizinden, kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü"