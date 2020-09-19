Erdoğan: "10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var."