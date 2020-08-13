Erdoğan: 10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası,...
Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir.
13.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:23
Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum."