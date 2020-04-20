Erbaş: Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve...
Erbaş: "Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak ve tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir.
20.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:20
Erbaş: "Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak ve tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir."