Engelli vatandaşlara hatalı park engeli

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısında geçmek isteyen tekerlekli sandalyedeki 4 engelli vatandaş, karşıya geçmek için hatalı park yüzünden 1 saat boyunca bekledi.

Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyedeki 4 engelli vatandaş, Kuşadası Camikebir Mahallesi sahil yolu üzerinde, yaya geçidindeki engelli rampasından yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidi üzerine gelen engelli vatandaşlar, engelli rampası üzerine park eden otomobil yüzünden zor anlar yaşadı. Vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler araç sürücüsüne ulaşamayınca, yaya geçidi üzerindeki otomobili kaldırmak için çekici çağırdı. Çekici ile aynı anda olay yerine gelen otomobil sürücüsü, aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Trafik ekipleri hatalı park yüzünden otomobil sürücüsüne cezai işlem uygularken, otomobil sürücüsü de engelli vatandaşlardan hatalı park nedeniyle özür diledi.

Engelli vatandaşlar bir saatlik bekleyişin ardından yolun karşısına geçti. - AYDIN