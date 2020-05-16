Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi oyuncuları kim? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi konusu nedir?

Vizyona girdiği ilk 10 günde 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 2 bin 248 kişi tarafından izlenen Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin başrolünde yine Enes Batur yer alıyor. Film 27 Temmuz 2018 tarihinde vizyone girdi ve yönetmenliğini Kamil Çetin yaptı.

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ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCULARI

Hayallerinin peşinden gitmek isteyen Enes, aile engeline takılır. Üniversite ile Youtuber olma arasında git gel yaşar. Enes Batu Hayat mi Gerçem mi filmi oyuncu kadrosunda:

Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Uras Benlioğlu, Yusuf Aktaş, Baturay Anar, Başak Karahan, Kaya Giray, Berk Muhammet, Burak Güngör, Şeyda Erdoğan, Sude Çınar, Berk Güler, Duru Önver, Çağla Demirel, Efecan Koçyiğit yer alıyor.

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ FİLMİ KONUSU

İçine kapanık bir çocuk olan Enes, polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. Okulda da her zaman dışlanan bir çocuktur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için zorlanır. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına hazırlanacaktır.