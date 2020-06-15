Endonezya'da timsaha yem olan kadın parçaları timsahın midesinden çıktı

Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde bir kadın (45), balık tutarken 6 metrelik bir timsaha yem oldu.

15.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:11

Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde bir kadın (45), balık tutarken 6 metrelik bir timsaha yem oldu. Öldürülen dev timsahın midesinden, kadına ait uzuvları çıktı.

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Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkesinin Kuzey Kalimantan bölgesinde Cuma günü akşam saatlerinde  nehir kenarında balık tutan Fatimah adlı kadın, 6 metre boyunda dev bir timsaha yem oldu. Fatimah'ın arkadaşları, timsahın kadını belinden kavradığını ve nehrin derin sularına doğru çektiğini gördüklerini ifade etti.

DEV TİMSAHIN KARNI AÇILDI

Kaybolan kadını aramaya çıkan köylüler ve polis, nehir kenarında dev timsahı yakaladı. Polis tarafından silahla öldürülen timsahın karnı açıldı. Timsahın karnından Fatimah'a ait olduğu tespit edilen vücut uzuvları çıktı.