En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, sarı-kırmızılı takımdan Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olduktan sonra dolandırıldı.

Hollanda basınında çıkan habere göre Bruma, Almanya'da yaşadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından dolandırıldı. İddialara göre Ganso, Bruma'dan 3 milyon euro çaldı.

2 YIL BOYUNCA KENDİ HESABINA 3 MİLYON EURO YATIRMIŞ

Du Ganso'nın yıllardır Bruma ile arkadaş olduğu ve yıldız futbolcunun evine sürekli gittiği kaydedildi.

Bruma, Leipzig'de oynarken en yakın arkadaşına mahkeme onaylı vekaletini verdi, ardından Ganso, 2 yıl boyunca Portekizli futbolcunun banka hesabından 3 milyon euro kendi hesabına yatırdı. Bruma ise bu olayı Şubat ayında fark etti ve arkadaşını mahkemeye verdi.