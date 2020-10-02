En ucuz otomobil fiyatları ne kadar? En uygun arabalar Ekim 2020 | Sıfır araba fiyatları karşılaştırmalı 2019

Koronavirüs pandemi süreci nedeniyle sağlık kaygısı trafikte özel otomobil kullanımının artmasına sebep oldu. Arabası olmayan vatandaşlar ise sıfır otomobillere talebi artırdı. Sıfır otomobil almak isteyenler sıklıkla otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Otomobil markaları ise ekim ayı için fiyat listelerini güncelledi. Bazı markaların otomobil fiyatlarında zamları dikkat çekerken, bazıları da eylül ayında uyguladıkları artışlardan ötürü fiyatları sabit bıraktı.

EN UCUZ OTOMOBİL FİYATLARI 2020

Fiat Egea 110.900 TL

Renault Symbol 134.900 TL

Dacia Sandero 144.900 TL

Opel Corsa 159.400 TL

Mitsubishi Space Star 159.850 TL

Toyota Corolla 166.800 TL

Volkswagen Polo 165.900 TL

Citroen C Elysee 179.000 TL

Peugeot 301 184.000 TL

Seat Ibiza 185.000 TL

Honda Civic Sedan 220.100 TL

Mercedes A Serisi 347.400 TL

Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL

Audi A3 Sportback 373.141 TL

2019 YILINDA SATILAN EN UYGUN FİYATLI 0 OTOMOBİL FİYATLARI

Citroën C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Aralık fiyatı 98.500 TL

Citroën C3 LIVE PureTech 110 S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı Aralık fiyatı 129.000 TL

DACİA Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg (2019 model)

Aralık ayı fiyatı 89.900 TL

Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg (2020 model)

Aralık ayı fiyatı 94.900 TL

DACİA Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 (2019 model)

Aralık ayı fiyatı 116.900 TL

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 (2020 model)

Aralık ayı fiyatı 126.050 TL

FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

Kampanyalı Aralık Fiyatı 90.400 TL

FİAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP

Kampanyalı Aralık Fiyatı 105.800 TL

Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Aralık ayı fiyatı 117.900 TL

SIFIR ARABA FİYATLARI 2019

Yeni Civic Sedan 1.6L Dream - Düz- Benzin

Aralık ayı fiyatı 127.900 TL

HONDA Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin

Aralık Fiyatı 133.900 TL

HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Tavsiye Edilen Aralık Liste Fiyatı 89.720 TL

HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Tavsiye Edilen Aralık Liste Fiyatı 103.600 TL

HYUNDAİ Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) 94.325 TL

Tavsiye Edilen Aralık Liste Fiyatı 117.301 TL

KİA Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik

Aralık ayı kampanyalı fiyatı 98.900 TL

KİA Rio Cool 1.25L Benzin - Manuel

Aralık fiyatı 94.900 TL

KİA Ceed HB Cool 1.4L Benzin

Aralık fiyatı 120.900 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

Kampanyalı Aralık fiyatı 113.410 TL

OPEL Corsa Essentia 1.2 70 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Benzin )

Aralık ayına özel kampanyalı fiyatı 104.500 TL

OPEL Astra Sedan Edition Plus 1.4 140 HP Manuel Şanzıman MT-6 ( Benzin )

Aralık Kampanyalı Fiyatı 113.800 TL

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 PureTech 82hp

Ekim fiyatı 115.344 TL

PEUGEOT 301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp

Aralık fiyatı 106.203 TL

RENAULT Clio Joy 0.9 TCe 90 bg

Aralık fiyatı 96.900 TL

RENAULT Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg

Aralık fiyatı 99.900 TL

RENAULT Symbol Joy 1.0 SCe 73bg (2019 model)

Aralık fiyatı 87.650 TL

Symbol Joy 1.0 SCe 73bg (2020 model)

Aralık fiyatı 92.650 TL

SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S

Kampanyalı Aralık fiyatı 126.700 TL

SKODA Fabia 1.0 TSI 110 PS DSG Style

Aralık fiyatı 125.400 TL