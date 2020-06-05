En şık elbise modelleri

Herkesin zevkine göre uzun, kısa,midi, pileli, deri, desenli, dar kesim ve çiçekli gibi birçok şık elbise modelleri vardır.

Çiçekli elbise modelleri

Yaz ayları yansıtan çiçek desenli elbise modelleri, rahatlık ve şıklık arayanların tercihi. Özentisiz şık gözükmek isteyenlerin ilk tercihi bu model olmalıdır. Güvenilir ve kaliteli marka arıyorsanız qras.com sitesindeki elbiselere göz atmalısınız.

Pileli elbise modelleri

Kır düğünleri için en ideal elbise modelidir. Şık, gösterişsiz ve dikkat çeken bu elbise, doğru kombinler ile muhteşem olacaktır. Klasik topuklu ayakkabı veya babet ile kombinlenebilir. Aksesuar ile kombinlenir, kalın bileklik ile kombin tamamlanır.

Midi elbise modelleri

Dar bluz ile kombinlenecek en doğru parça midi elbiselerdir. Çorap ile uyumlu midi elbiseler, narin ayakkabı modelleri istediğiniz davete gidebilirsiniz. İri kemer ile kombinleyebilirsiniz.

Elbise seçerken nelere dikkat edilmeli

Gidilecek yere: Yapılan etkinliğe, gidilecek yere göre elbise seçimini değiştirmelisiniz. Şık bir davete gidecekseniz, uzun,işlemeli ve ağır renkler tercih edilmeli. Günlük kullanım için sade, düz ve uzun elbiseler, kır düğünü için ise midi boy elbiseler size çok yakışacaktır.

Vücut tipine göre elbiseler

Vücut yapısı

Abiye modelleri, her vücut tipindeki kadına göre üretilir. Düz vücut tipi, dikdörtgen, armut, ve kum saati gibi kadın vücut tipleri mevcuttur. Bu tiplere uygun abiye modelleri; uzun, midi, bol, pileli, sade ve işlemeli olarak birçok abiye modelleri mevcuttur.

Düz vücut tipi abiye modelleri: Bu vücut tipine sahip kadınlar, işlemeli abiye modellerini tercih etmelidir. Bele takılan kemer ile vücudunuza uygun hale abiye modelini yaratmış olursunuz. qras.com adresinde kolaylıkla bulabileceğiniz kemerli, uzun modeller, renk çeşidi ile sizlere alternatif sunmaktadır.

Armut vücut tipi abiye modelleri: En şık abiye modelleri ile muhteşem görünebilirsiniz. Armut vücut tipi kadın,yakalı gömlek elbise ve abiyeler tercih etmelidir. Böylelikle vücut oranı eşitlenmiş olur. Takacağınız aksesuarlar ile kombininizi tamamlayın.

Kum saati vücut tipi abiye modelleri: Bel kısmı pileli elbiseler tercih etmelisiniz. Bu tarzdaki abiye ve elbise modelleri, vücudunuz orantılı gözükmesine neden olacaktır. qras.com adresinde siyah kemerli sümbül elbise, bu vücut tipine muhteşem olacaktır. Şık ve kibarlığı bira arada sunan bu model, sizlere çok yakışacak.

Dikdörtgen vücut tipi abiye modelleri: Geniş omuz ve basen sahip bu tip, bel bölgesi belirgin olmadığı için kemerli abiyeler tercih etmeli. Böylelikle bel daha ince gözükecektir.

Uygun fiyat

Elbise seçerken gereksiz para vermekten kaçının. Kaliteli ve şık elbise modellerini araştırıp daha sonra satın almalısınız. qras.com sitesi bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Çeşit çeşit elbise modelleri uygun fiyata satıştadır.

Doğru kombin

Elbiseden önce ayakkabınızı aldıysanız, ona göre elbise seçimi yapılmalı. kalın ayakkabılar, midi boy elbiseler ile güzel görüntü oluşturulmayacaktır. Kibar topuk ve bantlı ayakkabılar tercih edilmeli. Spor ayakkabı ile çiçekli elbiselerin uyumu muhteşem. Kullanılan ayakkabının ne kadar önemli olduğu bu kombinler sonra anlayacaksınız.

Makyaj

Eğer şık bir davete gidiyorsanız makyajınıza zaman ayırmalısınız. Uzun ve şık elbisenize, koyu tonlarda göz makyajı oldukça yakışacaktır. Günlük elbise seçimde ise hafif göz makyajına, allık ve aydınlatıcı kullanmalısınız.