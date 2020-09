En Güzel Kombinlerinizi Deri Çanta Modelleri İle Özgürleştirmeye Ne Dersiniz?

Tam bu noktada kombinlerinizin en dikkat çekici parçası haline gelebilecek deri çantalarınızı gün yüzüne çıkarmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü deri çantalar âdete özerk bir yapıdadırlar ve kendi başlarına kendi görünümlerinin kararını verirler.

KOMBİNLERİN TAMAMLAYICISI ÇANTALAR

Kombin yapmak kolay bir iş değildir. Giydiğiniz ayakkabıdan taktığınız takıya, makyajınızdan şalınıza kadar her şey bir bütünün parçasıdır. Bu görsel bütün, ne kadar ahenkli olursa bizler de kendimizi o kadar iyi hissederiz. Çünkü biliriz ki, iyi kombin iyi bir günü beraberinde getirir. Tam bu noktada kombinlerimizin en önemli parçaları çantalar devreye giriyor. Kullandığınız modelin kumaşı, şekli, duruşu ve daha birçok özelliği oldukça önem arz eder. Mesela kış ayında bir davete mi gideceksiniz? Abiye küçük bir çantadan daha kurtarıcı ne olabilir? Ya da beyaz bir çanta belki de gri… Kendinizi bir başka hikâyenin kahramanı olarak hayal edin. Önemli bir iş toplantısındasınız. İşte bu noktada kolunuzda deri, yuvarlak ve koyu tonlarda bir çanta hayat kurtaracaktır. Üstelik sağlayacağı özgüven de cabası. Çünkü iyi göründüğünüzden eminsinizdir. Şimdi de başka bir başroldesiniz. Arkadaşlarınızla bir akşam kahvesi içip günün yorgunluğunu atmak niyetindesiniz. Çok büyük bir çanta ya da bir deri çanta almak bu rahat geçirmek istediğiniz birkaç saat için pek de uygun değil. Tam o nokta da küçük sırt çantanız dikkatinizi çekiyor. Sadece cüzdan telefon ve belki de bir rujunuzun sığacağı bu küçük sırt çantaları hayat kurtarıcı.

Çantalar tamamlayıcıdır, olmazsa olmazlarımızdır. İçinde kendimize ait bir dünya vardır. Bir kadının sadece çantasını birazcık inceleyerek o kadın hakkında çokça çıkarımda bulunmak mümkün. E hal böyle olunca tüm moda dünyasının çantalara atfettiği anlam oldukça büyük. Kombinleme şekliniz ve ne amaçla o çantayı kullandığınız çok da önemli değil. Bez çanta ya da bir deri çanta, sırt çantası ya da bir bel çantası, allı pullu renkli bir çanta ya da karalara bürünmüş bir çanta hiç fark etmez. Siz beğenmiş ve üzerinize yakıştırmışsınız, her şeyden önemlisi bu.

PEKİ DERİ ÇANTALAR NASIL KULLANILMALI

Yılın öne çıkan renkleri sütlü kahve tonları. Bu tonları deri çantalarda yakalamak çocuk oyuncağı. Deri temelinde zaten kahve ve tonlarını barındıran bir kumaş, e kahve tonları ise kombinlemesi en rahat renk paleti. Şık bir elbise ya da penye spor bir elbise, şile bezinden bir elbise ya da keten kumaştan bir elbise.. Elbise kadını değilim rahatıma düşkün mü diyorsunuz? Bu noktada kumaş pantolonlar ve jeanlerle de deri çantaları kombinlemek oldukça pratik. Bu metaryel size tam da al çık rahatlığı sunacak kadar iddialı.

DERİ ÇANTALAR İLE ALTERNATİF KOMBİNLER YARATIN

Deri çantalar oldukça çeşitli kombinlerle gidebilir. Genelde hareketli ve desenli deri çantalar iddialı ve gösterişli kıyafetlerin tamamlayıcılarıdır. Ancak söz konusu deri gibi bir materyal olunca zaten üretilecek her türlü malzeme oldukça dikkat çekici oluyor. Hal böyle olunca da sizin en spor kombileriniz bile dikkat çeken ihtişamlı bir hal alıyor. Deri kombin söz konusu olunca biraz dikkat dahilince cesur olmak ve farklılıklara açık olmak önemli. Kendi başına oldukça dikkat çeken bu deri parçalar kendi starlığını ilan edebilir ama diğer kullandığınız parçalar ile bunu dengede tutacak olan yine sizsiniz.

PEKİ DERİ ÇANTALAR İÇİN EN UYGUN ORTAMLAR NERELERDİR?

Deri çantalar dikkat çeken bir stil yaratmakta harika anahtarlardır. Günlük koşturmacada ya da iddialı bir yemekte, iş yaşamınızda ya da taşımacılığa kadar deri çantalar her yerde kullanılabilir. Deri çantayı satın alırken sadece görünüme bakmamak gerekir. Kalite, deri çantalarda oldukça önemlidir. Zaten kaliteli deri çanta her daim dikkat çeker ve oluşturduğunuz tüm kombinler için birer tamamlayıcı niteliği taşır. Spor kombininizde salaş olmak istemiyorsanız ya da bir ilk buluşmada iddiasız bir iddia yakalamak, karşıya çabasız bir şıklık sergilemek istiyorsanız deri çantalar tam size göre.

SADECE AKSESUAR OLARAK DERİ

Deri birçok noktada karşımıza çıkabiliyor. Aksesuar denildiğinde aklınıza sadece çantalar gelmesin. Deri bilekliler, deri tokalar, deri pantolonlar deri kolyelerde doğru kullanıldığında oldukça şık olabilir. Örneğin deri bir saç aksesuarını keten uzun krem rengi bir elbiseyle hiç düşündünüz mü? Bu kombine bir şans verin. Müptelası olacaksınız. Kalıplarınızı aşıp farklılıklara kucak aştığınız da kombin konusunda beyninizin nasıl sınırlarla çevrilmiş olduğunu ve bu çizgilerin sizi nasıl bir kalıba soktuğunu anlayacaksınız.

DERİNİN ABİYE İLE UYUMUNA SİZ DE ŞAŞIRACAKSINIZ

Genelde deri çanta dediğimizde daha spor ve günlük kombinler aklımıza gelir. Bu yanılgıya düşmemeliyiz Abiye kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz hatta bu şekilde yeni bir soluk bile gelebilecek olan deri çantalar inanın gün kurtarıcı. Siyah küçük elbise efsanesini bilirsiniz. Her kadının dolabında bir siyah küçük elbise olmalı derler işinin ehli modacılar. Her duruma her ortama uydurulabilen bu elbise için ne söyleniyorsa siyah küçük deri çanta için de aynı şeyler geçerli. Elinizde bulunacak bu çeşit bir çanta ile her şeyinizi kolaylıkla kombinlersiniz.

SUNİ DERİNİN TARİHİ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR

Suni deri kullanımı çok yaygın ve tasarlaması oldukça kolay bir kumaştır. Çinlilerin şemsiye imalatında kullanmak üzere dayanıklı kumaş elde etmek amacıyla 15. YY'da kumaşı balmumuna daldırmaları suni derinin ilk ürünleri olarak kabul edilmektedir. Zaman içerisinde bu işleme ek olarak balmumuna farklı maddeler de eklenerek dayanıklı bir kumaş türü elde edilmeye çalışılmıştır. Şimdilerde PVC ve PU olarak kayıtlarda yerini almış olan polimerin ilk örneği 1839 yılında bir lastik firmasında görüyoruz. Kauçuğu kükürt ile vulkanize ederek Libonit'i üretmiştir. Bu ise derinin tabiri caizse atasıdır. 60'ların sonunda kumaşın özel bir yöntem ile plastikle kaplanması sonucunda günümüzde kullanılan deri ortaya çıktı. Bu ürünler zaman içerisinde biçim, şekil değiştirerek şimdi ki kullanımlarına gelmiştir.

Deri her daim hayatımızdan bir parça. Modaya yön veren kumaş çeşitlerinin başında gelen deri, özellikle çanta konusunda oldukça önemli bir yerde. Dolaplarımızın en has köşesinde yerini almış büyüklü küçüklü rengârenk der i çantalar daha çok uzun yıllar moda yolculuğumuza eşlik edecekmiş gibi duruyor.