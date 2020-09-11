En güzel cuma mesajları 11 Eylül: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Hayırlı cumalar! 2020 Cuma mesajları yakınlarınızı mutlu etmek amacıyla bulunmaz bir fırsat. Mübarek cuma günü, resimli cuma mesajları, resimsiz cuma mesajları ve yazılı cuma mesajları ile günü daha fazla anlamlandırın. İşte, kısa, uzun, hadisli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ve; Dünyadaki en büyük gurbet,insanın Rabbine uzak kalmasıdır."Cumanız mübarek olsun.

Siz cehennemi iğne ucu kadar yerden görseydiniz başınızı secdeden kaldıramazdınız. Hz.Muhammed (S.A.V) hayırlı cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun…

Hayırlı Cumalar.Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Rasülüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki : Ramazân ayındaki cumanın diğer cumalara üstünlüğü, Ramazân ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Cumamız Mübarek Olsun.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

"Eğer dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi."Gül ( Hadis-i Şerif )

Ey iman edenIer, sabır ve namaz iIe AIIah'tan yardım diIeyin. Şüphesiz ki AIIah, sabredenIerIe beraberdir. En içten duaIarımız kabuI oIsun cumamız da mubarek oIsun inşaaIIah.