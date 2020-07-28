Emmy Ödüllleri aday listesi açıklandı: Watchmen en çok aday gösterilen yapım oldu

Bu yıl 72'ncisi düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları resmi olarak açıklandı.

HBO'nun süper kahraman dizisi Watchmen 26 dalda aday olurken, bu senenin en çok ödüle aday gösterilen yapımı oldu.

Regina King'in rol aldığı dizinin ikinci sezon çekimlerinin iptal edilmesi gündemdeydi. Buna rağmen dizi, Emmy'de en çok ilgi gören dizilerden oldu.

Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 dalda, Ozark ve Succession da 18'er dalda aday gösterildi.

Netflix'in 160 yapımı aday gösterildi. Netflix adalık konusunda ikinci defa rakibi HBO'yu geride bırakmış oldu. HBO yapımlarından bu yıl 107'si aday gösterildi.

Apple TV'nin ilk orijinal yapımı The Morning Show da önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar aldı.

Jennifer Aniston, Steve Carrell, Mark Duplass ve Billy Crudup listede yer alırken dizinin yapımcılığını da üstlenen Reese Witherspoon ise hiçbir dalda aday gösterilmedi.

Cate Blanchett da Mrs America dizisindeki rolüyle ilk defa Emmy'ye aday gösterildi.

Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları arasında Killing Eve'de rol alan Jodie Comer ve The Crown'ın baş rol oyuncusu Olivia Colman da var.

Fleabag'in yaratıcısı Phoebe Waller Bridge, Saturday Night Live komedi programındaki konuk oyunculuğuyla aday gösterildi.

Emmy Ödülleri'nin kazananları 20 Eylül'de Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda ABD kanalında yayınlanacak törenle açıklanacak.

Aday listesi şöyle:

En iyi komedi

En iyi drama

En iyi mini dizi

En iyi erkek koyuncu (Komedi)

En iyi kadın oyuncu (Komedi)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi)

En iyi erkek oyuncu (Drama)

En iyi kadın oyuncu (Drama)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama)

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film)

En iyi kadın oyuncu (Midi dizi veya film)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film)

En iyi reality yarışma programı

En iyi talk şov serisi

En iyi skeç serisi

En iyi televizyon filmi

En iyi komedi dizisi yazarı

En iyi drama dizisi yazarı

En iyi mini dizi, film ya da drama yazarı

En iyi komedi dizisi yönetmeni

En iyi drama yönetmeni

En iyi mini dizi yönetmeni