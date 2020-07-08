Emeklilere sosyal mesafe uyarısı

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Emekli Dinlenme Evi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çetin, salgından korunmak için maske takmanın önemli olduğunu vurguladı, sosyal mesafeye dikkat edilmesini istedi.

Toros Mahallesi'ndeki Emekli Dinlenme Evi'ni ziyaret eden Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla sohbet etti, onların sorun ve önerilerini dinledi. Başkan Çetin'in ziyaretinde sohbetin ana konusunu salgın oluşturdu. Yaklaşık 4 aylık süreçte sıkı önlemler alındığına dikkat çeken Başkan Soner Çetin, 'Bu süre içerisinde çoğunuz evde kaldınız ve çok sıkıldınız. Önlemler biraz esnetilince biz de bu tesislerimizi yeniden açtık. Ancak tehdit ortadan kalkmış değil. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda maske takmamız ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor' dedi.

ÇUKUROVA HALKI BİLİNÇLİ

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi'nin salgınla yaptığı mücadeleyle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Çukurova'da çok fazla hastaya rastlanmadığını belirten Başkan Soner Çetin, 'Salgının Türkiye'de görüldüğü andan itibaren belediye olarak harekete geçtik. Her gün Çukurova'nın sokaklarını ilaçlarla yıkadık, işyerlerini dezenfekte ettik. Berberlerin, lokantaların, ibadethanelerin açılmasıyla birlikte yoğun bir dezenfekte çalışması başlattık. Yaptığımız bu çalışmaların Çukurova'da salgının önüne geçilmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Çukurova halkı çok bilinçli sosyal mesafeye dikkat ediyor, maske takmaya özen gösteriyor' diye konuştu.