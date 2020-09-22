Emekli maaşı artacak mı? Emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Hangi ayda emekli maaşı artacak mı? Emekli maaşları ne kadar artacak?

Merkez Bankası Eylül beklentisine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak. Peki, emekli mamaşlarıne kadar olacak? Emekli maaşları hangi ay artacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Merkez Bankası Eylül beklentisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ARTACAK?

2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.