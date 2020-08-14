Embracer Group, Metro Exodus'un geliştiricisi 4A Games'i satın aldı! Çok oyunculu Metro oyunu geliyor

THQ Nordic çatı şirketi olan Embracer Group'un satış sonrasında ilk açıklaması üst yönetici Dean Sharpe'ten geldi. Sharpe, A Games, DECA Games, New World Interactive, Palindrome Interactive, Pow Wow Entertainment, Rare Earth Games, Sola Media ve Vermila Studios olmak üzere sekiz stüdyoyu daha bünyesine kattığını açıkladı.

ÇOK OYUNCULU METRO OYUNU GELİYOR

4A Games geçtiğimiz süre içinde yeni bir açıklama yapmıştı. AAA bir projenin üzerinde çalışmaya başladığını duyuran stüdyodan sonra bir açıklama da Dean Sharpe'ten geldi. Metro serisi hakkında açıklama yapan Sharpe, çok oyunculu bir Metro oyunu yapmayı hedeflediklerini belirtti.

"Embracer Group, Saber Interactive ve 4A Games gelişim evresi için mükemmel ortaklar. Birlikte Metro markasının üstüne koymaya devam edecek ve hayran kitlemize çok oyunculu deneyim sunmaya odaklanacağız."

METRO EXODUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Intel Core i5-4400 veya denk bir işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Belleği: 2 GB

Direct X: 11 / 12

Tavsiye Edilen

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya denk bir işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX Vega 56

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Direct X: 12

Yüksek Ayarlarda Oynamak İçin

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya denk bir işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 Ti/ GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 64

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Direct X: 12

Ultra Ayarlarda Oynamak İçin

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i9-9900K veya denk bir işlemci

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GeForce RTX 2080 Ti

Ekran Kartı Belleği: 11 GB

Direct X: 12

METRO 2033 REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

Dual core CPU (herhangi bir Core 2 Duo ya da daha iyisi)

DirectX 9, Shader Model 3 uyumlu ekran kartı (GeForce 8800, GeForce GT220)

1GB RAM

Tavsiye edilen

Herhangi bir Quad Core ya da 3.0+ GHz Dual Core CPU

DirectX 10 destekli ekran kartı (GeForce GTX 260 ve benzeri)

2GB RAM

Optimum

Core i7 CPU

NVIDIA DirectX 11 destekli ekran kartı (GeForce GTX 480 veya 470)

8 GB'a kadar RAM mümkün

Hızlı sabit disk veya SSD