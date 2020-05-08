Elon Musk'ın çocuğunun adı X Æ A-12 nedir, ne anlama geliyor?
Space X'in kurucusu Elon Musk ve 2018 yılından bu yana birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes'in 4 Mayıs günü oğulları dünyaya geldi. İlk bebeklerinin adını "X Æ A-12" koydular. Peki, "X Æ A-12" ne demek?
Grimes, oğluna verdikleri "X Æ A-12" adını Twitter hesabından açıkladı. Sıra dışı bir ismin verileceği beklenirken, X Æ A-12 ifadesinin ne anlama geldiği de merak konusu oldu. Elon Musk ve Grimes'in oğullarının adı ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...
X Æ A-12 ANLAMI NEDİR?
Asıl adı Claire Elise Boucher olan Grimes, Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk ile 2018 yılında birlikteliğe başlamıştı. Çiftin 4 Mayıs'ta bir erkek çocukları dünyaya geldi. Musk oğlunun adının X Æ A-12 olduğunu açıklasa da bu durumun gerçek olmadığına inanıldı. Fakat ünlü şarkıcı Grimes, ismin gerçekliğini sosyal medya üzerinden belirtti. Buna göre Musk ve Grimes çiftinin oğullarının adının anlamı şöyle:
X: Bilinmeyen değişken
Æ: Yapay zekânın (AI'ın) bana göre Orta Çağ İngilizcesi tarzında telaffuzu (Sevgi ve/veya yapay zekânın kısaltması),
A-12: S-71'in öncesi niteliğinde olan ve Grimes ve Musk'ın en sevdiği uçak modeli. Silahı yok, savunması yok, sadece hızı var. Muharebede muhteşem ama şiddete başvurmuyor
A: Favori şarkım, Archangel.
Mühendis ve başarılı girişimci Elon Musk, 2000 yılında ilk evliliğini Justine Wilson ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten beş oğlu oldu. 2004'te ikizler, 2006'da üçüzler dünyaya geldi.