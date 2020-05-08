Elon Musk'ın çocuğunun adı X Æ A-12 nedir, ne anlama geliyor?

Grimes, oğluna verdikleri "X Æ A-12" adını Twitter hesabından açıkladı. Sıra dışı bir ismin verileceği beklenirken, X Æ A-12 ifadesinin ne anlama geldiği de merak konusu oldu. Elon Musk ve Grimes'in oğullarının adı ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

X Æ A-12 ANLAMI NEDİR?

Asıl adı Claire Elise Boucher olan Grimes, Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk ile 2018 yılında birlikteliğe başlamıştı. Çiftin 4 Mayıs'ta bir erkek çocukları dünyaya geldi. Musk oğlunun adının X Æ A-12 olduğunu açıklasa da bu durumun gerçek olmadığına inanıldı. Fakat ünlü şarkıcı Grimes, ismin gerçekliğini sosyal medya üzerinden belirtti. Buna göre Musk ve Grimes çiftinin oğullarının adının anlamı şöyle:

X: Bilinmeyen değişken

Æ: Yapay zekânın (AI'ın) bana göre Orta Çağ İngilizcesi tarzında telaffuzu (Sevgi ve/veya yapay zekânın kısaltması),

A-12: S-71'in öncesi niteliğinde olan ve Grimes ve Musk'ın en sevdiği uçak modeli. Silahı yok, savunması yok, sadece hızı var. Muharebede muhteşem ama şiddete başvurmuyor

A: Favori şarkım, Archangel.

Grimes'in yaptığı açıklama

Mühendis ve başarılı girişimci Elon Musk, 2000 yılında ilk evliliğini Justine Wilson ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten beş oğlu oldu. 2004'te ikizler, 2006'da üçüzler dünyaya geldi.