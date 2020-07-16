Elon Musk Bill Gates Jeff Bezos ve Apple Twitter hesabı hacklendi mi? Kimleirn Twitter hesapları hacklenid?

Aralarında Elon Musk, Bill Gates, Apple, Jeff Bezos, Uber Kanye West gibi hesapların da bulunduğu pek çok Twitter hesabında kullanıcılardan Bitcoin istenen mesajlar paylaşılıyor.Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Elon Musk Bill Gates Jeff Bezos ve Apple Twitter hesabı hacklendi mi konusu araştırılırken, konu hakkında detaylar….

TWİTTER HACKER SALDIRISI OLAYI NEDİR?

Twitter'daki bir güvenlik açığından faydalanan hackerlar, başta Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates olmak üzere pek çok kişi ve kriptopara kurumunun hesabını ele geçirdi. Hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesajlar paylaşılırken, mesaja tıklayanların Bitcoinleri ele geçirildi.

Uber, Apple, Square'in Nakit Uygulaması ve milyarderler Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk'un yanı sıra çok sayıda kripto para birimi borsa ve haber sitesi de dahil olmak üzere bir dizi kripto para dolandırıcılığının bir parçası olarak Çarşamba günü birkaç yüksek profilli Twitter hesabı saldırıya uğradı ve hacklendi.

KİMLERİN TWİTTER HESABI HACKLENDİ?

Hacklenenler arasında Apple, Uber, Jeff Bezos, Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App, Elon Musk ve CoinDesk yer alıyor.

Tesla ve SpaceX gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin kurucu ve yöneticisi Elon Musk'da Bill Gates ile aynı kaderi paylaştı. Paylaşımların benzer oluşu iki ünlü ismin aynı hacker grubu tarafından hedef alındığını gösteriyor. Her iki tweet'te de "30 dakika içinde 1000 dolar yollayın, ben de size 2000 dolar geri göndereyim" ifadesi bulunuyor.

Gemini, Binance ve Coinbase gibi ünlü kripto para borsalarının Twitter hesapları da Musk ve Gates ile aynı kaderi paylaştı. Ancak söz konusu Bitcoin borsalarının hesaplarında paylaşılan tweet iki ünlü ismin hesabından yapılan paylaşımlardan farklıydı. Borsalara ait hesaplardaki paylaşımlarda linki verilerek tıklanılması istenen siteyle ortaklık kurduklarını ve topluluğa 5000 BTC verdikleri yazılıydı.

Onaylanmış hesap sahiplerinin paylaştığına göre Twitter, onaylanmış hesapların tweet atmasını belli bir süre için askıya aldı. Bunun üzerine twitter açıklama yaparak kullanıcıların bir süre tweet atamayabileceğini veya şifrelerini yenilemelerinin gerekebileceğini belirtti.

TWITTER DESTEK HESABINDAN AÇIKLAMA!

Twitter Support üzerinden yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıya ilişkin "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik durumunun farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Birçok ismin sosyal medya hesaplarının hacklenmesi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.